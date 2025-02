- Svi su nas dočekali sa hlebom i solju, kako dolikuje srpskim domaćinima, svi su nam dali podršku, to je naše i mi ostajemo da se borimo do kraja. Niko od njih, iako žive teško, ne pomišlja da napusti svoju rodnu grudu i to je vetar u leđa da se borimo za interese našeg naroda - naglasio je Milović.

- Vi ste čuvari srpskog ognjišta za sve Srbe gde god oni živeli i bili i zato svi Srbi gde god živeli i bili treba da vam skinu kapu i da vam se poklone. Došao sam da vas u nedelju pozovem na izbore, da pozovem i one koji se kolebaju i one koji su zaboravili da u ovakvom momentu svi Srbi moraju da budu zajedno za Srpsku listu. Pogledajte one mnogo manje narode, sa mnogo manjom tradicijom, kulturom i istorijom, kako su oni jedinstveni kada su ugroženi njihovi nacionalni interesi. A, kako se mi ponašamo, nažalost često. Mi se onda delimo. Ne dajmo, braćo i sestre, da se to dogodi ovoga puta. Sada je najvažnije da budemo zajedno, da budemo uz Srpsku listu - istakao je Ristovski.