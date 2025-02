- To je za nas veliki izazov. Ja verujem da ćemo na prvoj sednici Skupštine da usvojimo taj zakon. U roku od 12-13 dana, 15 dana

najkasnije da usvojimo taj zakon i da idemo sa prvih 5.500-6.000 takvih stambenih jedinica, ali ja znam da će to ići i na 60.000. Gde

god sam išao, svi ljudi su me samo za to pitali. Svi mladi ljudi od 20. do 35. godine će da reše svoje stambene pitanje na taj način, svi -

rekao je Vučić odgovarajući na pitanje jedne mlade žene da pojasni na koji način će država podržavati mlade za subvenciju kredita za

kupovinu nekretnina.