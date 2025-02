On je u intervjuu za RIA Novosti naglasio da protesti mogu da uzdrmaju situaciju u Srbiji koja je, prema njegovim rečima, prilično stabilna.

"Što je najvažnije, to može ozbiljno da ometa razvojne planove, koji su ne samo proklamovani od strane rukovodstva predsednika i Vlade, već se neki uspešno sprovode i zacrtani su koraci za dalju implementaciju", istakao je Bocan-Harčenko.

On je naglasio da su to ekonomski rezultati Srbije, koji premašuju one u Evropi, kao i "realna dostignuća u društvenom poretku, kojih ranije nije bilo".