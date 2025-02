- Danas opet ti ljudi ponovo jašu na nekim novim talasima, nažalost talasima nesreće. Zato vas molim da radite još više, da razgovaramo sa građanima, da smemo da čujemo kritiku. Čestitam na tome da škole rade, deca su u školama. Najveći zločin je ono što su nam uradili u školama. Čak ni u okupaciji to niko nije radio. A danas je neko napravio scenario da se deca prebrojavaju, posvađali roditelje. Posvađali se nastavnici. To nikada nije bilo. Zamislite da neko sprečava malog dečaka ili devojčicu da uđe u školu, i to predstavljaju da je dobro. Dozvolili su da đaci vređaju direktora gimnazije, pravo drvo srama. To nema nigde, nećemo se lako oporaviti od toga. Ovi revolucionari koji misle da mogu da preuzmu vlast bez izbora, a to se neće desiti, neće biti prelazne vlade, samo Vlade Republike Srbije. Izbora uvek može biti, a revolucije ne može biti.