Od ukupno 1.773 škola u Srbiji, nastava se realizuje u 95 odsto škola, dok u pet odsto škola nema nastave. Kako stvari stoje, oni koji ne idu na nastavu, to će morati da nadoknade vikendom i praznicima, a moguće da će imati i po osam časova dnevno kako bi kako-tako nadoknadili propušteno. Naime, način za nadoknadu mogao bi da bude intenzivirana nastava, odnosno da časovi budu skraćeni na 30 minuta, ali da ih dnevno ima i do osam, da se radi subotom, ali i da se produži školska godina, i to za najviše pet dana.

Takođe, kada su u pitanju srednje škole, tu je mogućnost kombinovanog vida nastave - da se u okviru istog časa koji traje 45 minuta istovremeno obrađuju nove nastavne jedinice i ponavlja prethodno gradivo kako bi učenici bili ocenjeni.