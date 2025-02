- Čekamo da vidimo šta istrage kaže, kako je taj točak otpao. Moglo je da ugrozi predsednika, a to je ugrožavanje cele države. Smatram i pretpostavljam da oprema i vozila na tim vozilima zahteva veći stepen preduzimanja radnji da se ne ugrozi život te osobe. Nije to pitanje samo nečijeg imena i prezimena, već su to predstavnici države. Ti incidenti ne mogu da se posmatraju olako.

- I to svi oni koji nam pričaju o demokratiji. Za njih je valjda to demokratija da onaj ko je simbol otpora države može da bude legitimna meta. To nisu teorije zavere, to je nešto što čujete danima, nedeljama, mesecima, godinama. Za ove zlurade komentare posebno sam apostrofirao da postoje ugrađene kamere, tako da su to autentični snimci. Malopre sam gledao portal RTS video saam da nema u glavnim vestima. Dobro je da je i Aleksandar rekoa da je ovo pokušaj obojene revolucije. Ne bih se ja igrao s ovakvim stvarima, zahtevao bih jednu ozbiljnu ekspertizu i pojačao mere bezbednosti oko predsednika. Napadaju predsednika države kao simbol narodnog jedinstva.