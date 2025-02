„Nemam ambicije da budem ambasador i to odlično znaju oni koji me poznaju. Ova priča je došla iz izvora koji mi verovatno ne žele dobro, a sve je krenulo od teksta u Politiku, koji nije baš naklonjen ni predsedniku Trampu ni meni. Ako me predsednik i bude imenovao na neku funkciju to svakako neće biti ambasadorska“, rekao je Blagojević za Serbijan tajms.