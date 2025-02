- Pojedini mediji saopštavaju da je otpao točak, a neki da je pukla guma. To je nebo i zemlja. Ako je otpao točak, to nije moglo bez nečije pomoći sa strane, da se olabave šrafovi ili nešto drugo. U tom slučaju bilo bi gotovo sigurno da je u pitanju neka diverzija i pokušaj atentata. Ako je pukla guma, tu može biti svašta. Opet se ja pitam, odakle na putu baš u to vreme nešto što bi u tom stepenu urnisalo gumu da ona otpadne? Ne vidim ništa kao slučajnost što se dešava na vozilu predsednika države. Nijednom predsedniku i istoriji nije se desilo ovako nešto, a da nije bio izložen atentatu. Mislim da će istraga pokazati da se tu nešto desilo, ali da je predsednik ugrožen, tu nema nikakve dileme.

- Postoje velike i opasne grupacije koje mogu da planiraju atentate. To su velike obaveštajne službe kojima ne odgovara srpska politika. Oni rade na tome tajno, bez obzira što nam nekada govore lepe stvari. Ne odgovaramo im zato što nismo u Evropskoj uniji, a imamo brži razvoj od neki članica. Druga grupacija koja bi to mogla da izvrši su obaveštajne službe iz našeg okruženja. Vidite šta se dešava u Vojvodini, na Kosovu i Metohiji takođe. Otvorene pretnje stižu na ličnost predsednika, a cilj je sama Srbija. Treća grupacija su unutrašnje političko tajkunske grupacije koje žele silom na vlast. Oni takođe otvoreno prete, a i ubistvom. Četvrta bi bili kriminalni klanovi na Balkanu kojima je svojevremeno upravo predsednik Vučić objavio rat.

- U ovoj situaciji je maksimalno bila ugrožena bezbednost predsednika republike. Teško je poverovati da na automobilu te klase i proizvodnje može da se desi takva neka situacija. Upravo je to ono što se prvo rešava na automobilima. Otvara se zaista mnogo prostora za sumnje da je neko pokušao da izvrši diverziju. Vidi se da sa gume lete neki komadići, vozač vadi veliko parče metala. Mislim da je ovo izuzetno ozbiljno upozorenje svim nadležnim službama - rekao je on, te nastavio:

- Jedna evropska država ima mnogo moćne obaveštajne službe koje izvode prljave aktivnosti i koje su osposobljene za likvidaciju na način da izazivaju saobraćajne nezgode. Ne mogu detaljno da pričam, ali se nadam da nadležne službe znaju šta se dešava na određenim mestima u Surčinu. Kada su rušili Slobodana Miloševića, tu se nalazila jedna sprega biznisa i kriminala obaveštajnih službi, ali nadam se da će to naši da reše. Zabrinjava me ta situacija. Kada je meta predsednik republike, cilj je destabilizacija države.

- Naš predsednik je vanredno hrabar čovek, on ignoriše sve opasnosti i pretnje. Za obezbeđenje može postojati problem. Šta bi bilo kada bi predsednik poslušao sve mere koje mu oni nalažu? Činjenica je da neko pokušava da ga natera u mišiju rupu, on bi mogao da se sakrije i da bude bezbedan, ali Srbija tada ne bi imala ovakav napredak kakav ima. Onaj ko pokušava sve to da uradi nije siguran da će uspeti to da uradi, već pokušava da ga uplaši - objasnio je on i napomenuo: