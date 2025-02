- Mora se poći od toga koji su to centri ili grupacije koje ugrožavaju predsednika, kao i koliko je jak njihov motiv da predsednik nestane sa političke scene. Iz inostranstva se ogroman novac ulaže u to, što nije dalo rezultate, te je jedina opcija za njih bila da ga fizički sklone. Najširi krug predsednikovog obezbeđenja u tim centrima mora da ima informacije i pozicije ako se nešto tako planira. Vanjski centri ugrožavanja su određene službe u državama kojima ne odgovara politika Srbije. Neke od njih imaju odobrenje dalikvidiraju ljude u inostranstvu - započeo je Karan, te nastavio:

- Trebalo bi da se ide u detalje kada je u pitanju predsednik. Ja sam njemu rekao da ovo ne sme da se desi i da dobro pregledaju kako je do toga došlo, pogotovo zato što je pukla zadnja guma. Gume na tom automobilu imaju mnogo deblji zid, kada one puknu, to skoro da ni ne osetite. Kočnice i trap na automobilu takođe moraju da budu provereni do perfekcije. Kada se trap ošteti može doći do pregrevanja gume i da zbog toga eksplodira, ali opet, ni tada to ne bi smelo da se desi.