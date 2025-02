- Pa kad vas u istom trenutku podrže sve partije iz Hrvatske, posebno one najustaškije, kad vas u istom trenutku podrži sva bošnjačka Bosna a posebno ona najekstremnija, kad vas u istom trenutku sve antisrpske partije u Crnoj Gori hvale kao najlepšu i najbolju mladost, i sve šiptarske partije podrže i govore kako to što ste na ulicama mora da dovede do rušenja Aleksandra Vučića, nemojte da se pravite da ne znate ko su vam prijatelji i nemojte da se pravite da ih niste izabrali. Kad od takvih primite podršku niste mnogo različiti. I nemojte da se pravite da ne znate da rušeći predsednika Vučića na vlast dovodite Dinka Gruhonjića, Ješića i Djilasa, nemate koga drugog. I draga moja deco, vi koji danas blokirate mostove i puteve, nemojte da zaboravite da kad sve ovo prodje vi ćete opet na fakultete i opet ćete morati da završite svoje škole, i opet ćete morati da nadoknadite ono što ste propustili, a oni koji su vas gurnuli u sve ovo biće samo bogatiji, i nadaju se na vlasti. Kada bi i uspeli u tome, a neće uspeti, nećete deco vi biti na vlasti, biće Gruhonjić, Djilas, Ješić - poručio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.