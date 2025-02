Slušaj vest

Na Kosovu Metohiji održani su parlamentarni izbori. Srpska lista je u sredinama gde žive Srbi osvojila maksimalnih 10 mandata. Kakva je atmosfera dan posle u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji govorili su gosti voditeljke Milice Marković, prof. Boris Bratina sa Filozofskog fakulteta u Prištini, politikolog Vladimir Kljajić i novinar Politike Nikola Belić.

Foto: Kurir Televizija

- Koliko sinoć Aljbin Kurti ima 37 procenata. Sada vidimo da ima 41, možda će do kraja glasanja imati 50, kako da znamo. U svakom slučaju, čini mi se da je bivši premijer Kosova pokazao svoje pravo lice nazivajući svoje protivnike neprikladnim imenima i to je zapravo neka vrsta pravog stanja na KiM. Bilo bi dobro da oni koji su ovde proglašavali Kurtija za vajnog intelektualca itd. da shvate da se radi samo o mentalno nestabilnom čoveku. To ne znači da takav nestabilan čovek ne može da vlada, pogotovo ako vlada po diktatu. Postoji jedna šansa, možda kad bismo zlurado razmišljali ili gledali, da se sada nekakvi protesti i njihovi obračuni oko ovog brojenja glasova presele u Prištinu - rekao je Bratina.

Foto: Kurir Televizija

Politikolog je kao poseban debakl označio demanti Kurtijeve izjave da su u nikad boljim odnosima sa zapadnim zemljama.

- Slažem se svakako da je atmosfera bila katastrofalna, imajući u vidu Aljbina Kurtija nismo ni očekivali nikakvu drugu atmosferu koju je on i hteo da pravi i koju će nastaviti da pravi. Mislim da čak i ako on pređe u opoziciju, mi možemo očekivati svakako proteste, pritisak, jer njegovo Samoopredeljenje je poznato po tim radikalnim merama, sećimo se šta je radio i u parlamentu i načina na koji on vodi političku borbu. Naravno, sada dolazi do velikog problema zbog toga što se u Americi menja politika prema Kosovu, videli smo šta je rekao i specijalni zaslanik Grenel. Ta promena u američkoj spoljnoj politici može izazvati još jedan dodatni pritisak da on ne bude taj koji, predstavlja laži sopstvenim biračima - smatra Kljajić.

Foto: Kurir Televizija

I treći sagovornik Kurir televizije ne veruje da će Kurti lagodno formirati kabinet.

- Sve govori da je Kurti očigledno hteo da zadrži mandat dokle god je mogao. Ali naglasio bih ovo kako je izvređao svoje sunarodnike, Albance, šta tek misle o Srbima, to sve govori i to je sad jasno šta je sve radio sve ovo vreme, znači spreman je bukvalno bio da ubija, da hapsi, da progoni na sve najgore moguće načine i hteo je da to radi što duže, očigledno, to je u kontekstu ovoga što ste pomenuli da su ovo prvi i redovni izbori na Kosovu i Metohiji. Ne verujem da ima neku perspektivu. On može da pokuša i da privuče nekog poslanika na svoju stranu i da nekako namakne tu većinu, ali ne verujem da ima neku perspektivu jer treba gledati spoljni faktor, a mislim da je sada ključni spoljni faktor u Vašingtonu, nekako iz izjava gospodina Grenela i svega onoga što smo čuli ovih dana, a i na osnovu onoga ranije, već i pre toga ne bih rekao. Neko tamo želi da vidi njega na premijerskom mestu, mislim da je najrealnija opcija da se sve ove druge albanske partije nešto više pitaju, odnosno da im neko prepusti da se nešto više pitaju.

ANALIZA KOSOVSKIH IZBORA

