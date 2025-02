"Taj dijalog ne treba shvatiti kao poziv da bi se o nečemu pregovaralo ili da bi se eventualno u tim pregovorima došlo do izmene uslova, odnosno zahteva koje su studenti formulisali. Shvatam to kao poziv da se nadležne institucije i druga strana, koja je u ovom slučaju Univerzitet, zajedničkim snagama uključe u proces provere ispunjenosti zahteva i eventualno, ukoliko se utvrdi da u nekom delu ti zahtevi nisu ispunjeni, da se preduzme sve što treba da zahtevi budu ispunjeni. Pogotovo konkretno ovaj zahtev koji se tiče finansija - da bi on bio do kraja i stabilno rešen, da nema nikakvih dilema u pogledu toga je li ili nije rešen neophodno je da prođe zakonsku proceduru, izmene Zakona o visokom obrazovanju, što je uostalom u pismu predsednice Narodne skupštine i rečeno", naglašava Petrov.