" Imajući u vidu da je i juče nakon izbora i neposredno pre njih odbacio svaku mogućnost koalicione vlade, to samo pokazuje da je njegov koalicioni kapacitet nedovoljan da formira vladu. Iako je u politici sve moguće i ne isključuje se i takva mogućnost, u ovom trenutku je malo verovatno. S druge strane, ostale partije mogu da formiraju vladu ukoliko se udruže, ali i ona će imati velike probleme imajući u vidu da će Samoopredeljenje imati veliki broj poslanika. To smo imali i ranije, kada je Samoopredeljenje sa najviše poslanika bilo u parlamentu ali ne i u vladi i izazivali su brojne probleme", navodi Mijačić.

"Jedno mesto u budućoj vladi je rezervisano za pripadnika one partije Srba koja osvoji najviše, i to mesto će svakako pripasti Srpskoj listi. No, to ne znači da je ona deo vladajuće koalicije, ona može biti u opoziciji a da ima svog ministra, što je već bio slučaj. A da bi se formirala široka koalicija, svakako je neophodno da i Srpska lista uđe u nju, međutim, među svim kosovskim političkim partijama postoji rezervisanost kada je u pitanju koalicija sa Srpskom listom. Zato će biti prilično komplikovano da se napravi vlada, pogotovo manjinska, a koja će biti stabilna", kaže Mijačić.