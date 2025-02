- Uslov je bio da bi moglo Kosova da proglasi nezavisnost, otcepljenje Crne Gore. Tako smo dozvolili odvajanje Crne Gore i sa druge strane nezavisnost Kosova, pre toga je bio martovski pogrom, kada je uništeno 30 crkava i manastira, kada je 11 ljudi ubijeno. Sada na osnovu Kinkelovih reči i nekih drugih iz regiona, mogli ste da čitate u njihovim medijima, iz sarajevskih i hrvatskih medija — mora da se završi Vojvodina. Ne razumeju raznolikost stanovništva tamo, koji ne žele nigde drugde sem da žive u Srbiji. Mi ćemo na Sretenje, doći će i predsednik Republike Srpske i mnogi drugi važnih ljudi. "Srećemo se na Sretenje", naziv, i imaćemo od Orašca do Beograda, Kragujevca do... Da nijednog trenutka ne dođe do sukoba sa nekim u Kragujevcu, to su naša deca - objasnio je.