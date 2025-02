"Verujem da u Beogradu postoji dobra volja, ali ne znam ko će biti sa pregovaračke strane Prištine"

Izbori na Kosmetu i ubedljiva pobeda Srpske liste pokazali su da su kosovski Srbi odlučni u borbi za svoja prava.

Srpska lista osvojila je svih 10 mandata, a najviše uticaja na nastavak dijaloga imaće Ričard Grenel, izaslanik predsednika SAD za specijalne misije, smatraju analitičari.

Kako će Srpska lista pristupiti pitanjima bezbednosti i pravima Srba na Kosovu nakon što stranka Samoopredeljenja i Aljbin Kurti ostaju na vlasti, pitanje je na koje su za Kurir televiziju pokušali da odgovore Nemanja Starović, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Anđelković, direktor Pošte Srbije, kao i Milan Antonijević, pravnik.

Starović je na početku čestitao Srbima na rezultatu koji su postigli zbog ogromne podrške koju su ukazali, a kaže da je to zavidan nivo odlučnosti, ozbiljnosti, odgovornosti, ali i jedinstva:

- Sve je jasno i nedvosmisleno, Srpska lista osvaja svih 10 od 10 mandata mesta za pripadnike srpske zajednice. Preko tri godine traje kampanja vatre i besa koju Kurti sprovodi protiv srpskog naroda, nemoćan da ispuni bilo šta od svojih predizbornih obećanja iz 2021. godine - kaže Starović.

On podseća da je on obećavao radna mesta i pravdu, borbu protiv korupcije, a da ništa od toga nije ispunjeno, zbog čega je umesto toga on ponudio obračun sa srpskim narodom:

- Pored prikaza jedinstva srpskog naroda, broj glasova koja je dobila lista Aljbina Kurtija je značajno manja. Postoje i šanse da on više neće biti na mestu predsednika Vlade privremenih institucija i samouprave. Uprkos svoj sistemskoj represiji koju su Srbi iskusili poslednjih par godina, Srbi su pokazali zrelost kao zajednica i društvo.

Starović dodaje da je ovo posbeno veliki uspeh zato što je Srpskoj listi uskraćena mogućnost adekvatnog praćenja izbornog procesa, a Anđelković kaže da je Centralna izborna komisija htela da zabrani Srpskoj listi da se nađe na biračkom listiću, i dodao:

- Nisu dobili odgovarajući broj članova Biračkog odbora, koji im pripada po zastupljenosti u Parlamentu. Ovo je bio pokušaj sprečavanja Srpske liste da učestvujena izborima. Zato je Kurti imao podršku zemalja sa zapada, koji su ga podržavali da čini zločine protiv Srbije.

Anđelković dalje objašnjava da ne treba verovati da je Kurti sve ovo činio na svoju ruku, a dodaje da iako se smanjio broj Srba, smanjio se i broj Albanaca:

- Njih nema ni milion na KiM, a Srbi su masovno izašli na izbore. Ovo je veliki uspeh. Srpski narod je pokazao da žele da ostanu na Kosovu i Metohiji. Kurti ne razume Srbe jer ih toliko mrze. On ne razume da pritisak koji vrši nad Srbima njih još više tera da žele da ostanu na Kosovu i Metohiji.

On je naveo i da je Grenel u nekoliko navrata pominjao Kurtija u lošem kontekstu, a kaže da je Kurtijev plan bio da smeni vlast u Srbiji, odnosno predsednika Vučića.

Antonijević kaže da je pokušaj obstrukcije izbora i pokušaj zabrane da se Srpska lista nađe na biračkim listićima dodatno učvrstila srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, a onda je naveo i da je Kurtijeva procena bila pogrešna:

- U ovom trenutku je veoma dobro imati potpuno jedinstvo, ali ono mora biti jasno i prema Beogradu. Oni imaju mnogo više hrabrosti od nas, jer uprkos svakodnevnim pritiscima oni nastavljaju dalje. Kurti želi da pošalje poruku snage i poruku da Srbi nisu dobrodošli na Kosovu i Metohiji. Ipak, međunarodna zajednica strogo reaguje, bilo je sankcija a mislim da će SAD sada dovesti do novog redosleda koraka po pitanju Srba na Kosovu.

On je objasnio da vladavina prava pre svega nije moguća zbog toga kakav je odnos prema srpskoj zajednici, a kaže i da Kurti sada nakon ovog izbornog rezultata više neće moći da se vodi takvom politikom.

Starović je kaže da Srpska lista sada mora da ima najmanje jednog ministra u Vladi, bez obzira na to ko bude činio vladajući koaliciju:

- To je u skladu sa propisima. Čak i da Kurti ponovo sastavlja Vladu, u šta nisam siguran, jedan ministar će morati da bude sa Srpske liste. Ne znam da li će imati dijalog sa Srpskom listom, ali bi to bilo dobro. Čak i da do dijaloga ne dođe, Srpska lista će u Vladi imati zastupljenost.

Starović kaže da ulazimo u novu fazu kada je reč o dijalogu, posebno zbog uticaja Sjedinjenih Američkih Država i Trampove administracije, a njegova procena je da će se nastaviti tamo gde se stalo 2020. godine, odnosno Vašingtonski sporazum:

- Verujem da u Beogradu postoji dobra volja, ali ne znam ko će biti sa pregovaračke strane Prištine. Ukoliko to ponovo bude Kurti, teško da će se krenuti tim pravcem, ali u drugom slučaju verujem da će doći do toga.

Anđelković podseća da je Kurti do poslednjeg trenutka činio sve da zastraši srpsko biračko telo na KiM, pa je došlo i do hapšenja četiri žene zato što su navodno telefonirale i pitale ljude za koga će glasati na izborima:

- To bi prvo pokazalo da se razgovori prisluškuju i da se prisluškuju svi Srbi. Kurti sistematski vrši teror na Srbima, a ja i dalje verujem da je imao stranu podršku, jer je došlo samo do formalnih, ali ne i suštinskih sankcija. Uporedite to sa sankcijama nad Srbijom koje su se nekada dešavale.

Anđelković kaže da se nada da će Kurti završiti tako što bira zatvor u kome će se naći, a pored toga što je pretio Srbima puškama.

