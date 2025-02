A jedan od njih je i stvaranje nezavisne države Vojvodine. Čiji su to interesi? Kojih sprovodi u delo? Kako je metodologija delovanja? Koliko traje ta borba? Naposletku, kakav je odgovor srpske države?

Međutim, Čanku nije bilo dovoljno samo da otima Vojvodinu od ostatka Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije već se zalagao i za to da se određeni delovi Vojvodine pripoje Hrvatskoj. Tako se 2002. godine u svojstvu predsednika Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine pojavio na skupu Srijem Hrvatskoj, koji je održan u Zagrebu.

Od 2004. pa sve do 2016. godine pokrajinom faktički upravlja Bojan Pajtić, sin pravoslavnog sveštenika u Budimpešti. On je obavljao dužnost predsednika pokrajinske vlade punih 12 godina. Za to vreme, u saradnji sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine, institucionalni separatizam doživeo je svoj vrhunac.