Neće biti pošteđenih, iz kojih god redova da dolaze

- Sve se svodi na to hoćemo li očuvati mir. Dolazi teško vreme za celu Evropu, a ako očuvamo mir i stabilnost, za nas će biti mnogo bolje godine. Zato nam je Ekspo važan, i važno je da se ujedinimo i osnovne ciljeve - da plate budu 1.400 evra, a penzije 650 evra, da to ispunimo. A onda neka ljudi kažu šta je urađeno a šta nije. Zato će krenuti najžešća borba protiv korupcije, i protiv onih koji su u našim redovima - poručio je on u Kikindi.