Među njima su bivši v.d. direktor Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić, biznismen Aleksandar Papić i vlasnik firme "Tim sistem" Toni Apostolović. Oni se sumnjiče da su u period od 2018. do 2021. izvršili različita krivična dela na štetu EPS i da su, zloupotrebom službenog položaja, sebi i drugima pribavili protivpravnu imovinsku korist od million evra.

On dalje objašnjava da želi da ovo bude prekretnica u kojoj će Tužilaštvo krenuti da radi bez signala vlasti, a postavlja i pitanje da li će biti istražena svaka sumnjiva stvar koja stigne do Tužilaštva?

On dalje navodi da se praksa mora menjati zbog dobrobiti društva, pa da je vreme podići nivo vladavine zakona:

On kaže da prava funkcionišu po principu sve ili ništa, pa je ono što je zabranjeno za nekoga, je zabranjeno za sve, u suprotnom pravo u određenom društvu ni ne postoji.

- Korupcija počinje od najnižeg nivoa sa kojom građani imaju problem. Ono što se sada dešava je vrh piramide. Svi mi se pre ili kasnije suočimo sa vidom korupcije. Ja sam se kao novinar našao u situaciji gde sam morao da platim da zaštitim ličnu imovinu. Rekli su mi "šta je to, to je samo 100 evrića". U priči o korupciji, mediji su najviše podbacili, jer mi treba da upiremo prstom - kaže Lakić.

On je objasnio i da nije bitno što je u pitanju on, ili količina novca, već se može videti i da u nekoj ulici gde postoje dva nelegalna objekta jedan bude srušen, a drugi ne, što ukazuje na to da je jedan od dvojice imao bolje veze u opštini.