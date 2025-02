- Da slavimo nezavisnost i slobodu, jer smo se tada sreli i sa slobodom, i sa pravno uređenom državom. Srbija i nije ništa drugo nego nada Bogom data. Nada svim njenim ljudima i građanima da u slobodi stvaraju svoje utočište i svoju državu. I još je Bog dao da se to može uspešno učiniti samo ako se ta tvorevina poštuje kao svetinja. Ta tvorevina, to parče slobode koja se Srbija zove može biti uspešna samo ako smo mi složni, i u dobru i u zlu. Samo ako radimo svetosavski, mirno i krotko, ali i odlučno kada treba da se brane vitalni interesi otadžbine. A vitalni su interesi oni koji su utkani u našu svetu i svetlu prošlost. Vitalni interesi su naša vera. Vitalni interesi su tamo gde je Gračanica, gde su Dečani, gde su svetinje naše. Vitalni interes je i srpska Vojvodina. Nastala u narodnoj duši i srcu Srbadije, kako peva pesnik. Ona je ostala nama kao zavet svetih despota. Ona je misao i vera svih heroja koji padoše u revoluciji 1848 - 1849 godine, ali i svih žrtava novosadskog i šajkaškog pogroma. Ona je misao i vera i svih dobrovoljaca 1914- 1918. godine, i svih intelektualaca, od Svetog Arsenija Sremca, do vožda Đorđa Stratimirovića, ali i Dositeja, Dimitrija Davidovića, Zmaja, Miletića, Tomića, Đure Jakšića, Uroša Predića, Pupina, Milankovića, Šumanovića, Miloša Crnjanskog i svih silnih, časnih i mnogopoštovanih onih koji su nam do današnjeg dana ostavili u amanet da čuvamo čast i obraz srpskog imena.