- Veoma se radujemo zbog toga što sam od gospodina Sijarta i danas mogao da čujem da će Mađarska na predstojećem EXPO 2027. godine imati veliko i zapaženo prisustvo. Za nas će to biti izuzetna čast i prilika da veliki broj građana Mađarske poseti Srbiju i da nastavimo da razvijamo i tu razmenu između ljudi", rekao je Đurić pozvavši što više građana Srbije da posete i Budimpeštu i mađarske banje i druga lepa mesta u to zemlji i da i u tom domenu razmena bude od međusobne pomoći.

- Sramotno je to što institucije u Briselu i pojedine evropske zemlje i dalje blokiraju proces integracije Srbije, naglasio je Sijarto dodajući da kad Srbija nije prisutna onda vas kritikuju a kad ste prisutni u lice vas hvale a ogovaraju iza leđa. Ja sam svojim evropskim kolegama rekao da dođu u Beograd i da odu i da se posle dve nedelje vrate pa da vide šta znači ubrzani ekonomski razvoj, rekao je Sijarto dodavši da smo mi Mađari i Srbi dosad uradili mnoge dobre stvari poput snabdevanja gasom i povezivanja Beograda i Budimpešte.

„Živimo u potpuno novoj geopolitičkoj realnosti i moram vam reći da je to za nas dobra vest jer je ona nastala zahvaljujući novom američkom predsedniku koji sprovodi patriotsku politiku, koji se suprotstavio „woke“ ideologiji i okončao neprikriveno mešanje američke vlade u unutrašnje stvari drugih država. Tramp je otvoreno objavio rat globalnoj diktaturi međunarodnog liberalnog mejnstrima. Uprkos svemu, i dalje vidimo da napadi na patriotske i suverenističke vlade ne prestaju, ali ono što se promenilo jeste da ti napadi više ne dolaze iz Vašingtona i Brisela, već samo iz Brisela. Ni to nije prijatno, ali ih je znatno lakše odbiti nego ranije“, objasnio je Sijarto.

On je naglasio da je Mađarima u interesu da u Srbiji vladaju mir i stabilnost i ukazao da vidi pokušaje destabilizacije koji se odvijaju. Sijarto je ukazao i da se Evropa danas suočava sa velikim problemima i za bi izlaz iz takve situacije bio zamah koji može da dođe sa Zapadnog Balkana, gde vodeću ulogu, kaže mađarski ministar, ima Srbija.

„Ako pogledamo činjenice, možemo reći da je članstvo zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji podjednako važno za EU kao i za same balkanske države. Mađarska je pratila dešavanja i ovakav razvoj situacije ocenila kao sramotu, to što institucije u Briselu i pojedine evropske zemlje i dalje blokiraju proces pridruživanja Srbije. To je istovremeno i kukavičluk. Oni koji blokiraju Srbiju obično pokazuju hrabrost samo onda kada srpski predstavnici nisu prisutni, a kada su Srbi tu, onda ih hvale. Skandalozno je što u poslednjih nekoliko meseci i godina nismo uspeli da napredujemo u integracionom procesu Srbije. Posebno je žalosno što su neki evropski lideri sprečili otvaranje treće grupe pristupnih poglavlja sa Srbijom, koja se tiču ekonomskog rasta i konkurentnosti“, naglasio je Sijarto.