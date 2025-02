"Mnogi su bili skeptični, ali vidite kako obećanje polako ali sigurno realizujemo. Morate da znate, ne hapsi država. To radi tužilaštvo. Veoma je važno da građani znaju da treba pustiti tužilaštvo da odradi svoj deo posla. Najgore bi bilo da optužujete nekoga bez dokaza i osnove. Ako je tužilaštvo odradilo svoj deo posla, gde imaju jasan slučaj oko tih zloupotreba u EPS-u, to je dobro i mi ćemo sa time nastaviti", rekao je.

On je naveo da kada je prošle nedelje Uprava za sprečavanje i pranja novca po nalogu tužilaštva uzela i gledala papire, te nevladine organizacije su odmah reagovale i rekle da je to uticaj na nihovu samostalnost.

"Neko mora da sedne sa nama i da kaže, dobro, ispred plenuma, rektorata, dekana, profesora, kako žele to da raspodele? Još do danas taj odgovor nismo dobili. I stalno imamo pozive prema njima, jer na kraju najgore bi bilo da mi podelimo, a oni kažu - čekajte, podelili ste kako nama ne odgovara. Zahtev je sada da to povećanje novca bude sprovedeno i kroz izmene Zakona o visokom obrazovanju i to ćemo da uradimo. Izmene zakona su spremne, tako da ćemo i formalno, i pravno, i finansijski, taj četvrti zahtev ispuniti", rekao je Mali.

"Od kada se to desilo i sa ostavkom predsednika vlade, gledamo šta se dešava i sa protestima, situacijom i u regionu, imali ste izbore i na KiM. To su važne stvari koje utiču na tu odluku. Nije to laka odluka. Ovoj zemlji je potreban mir i stabilnost, jasno rukovodstvo i liderstvo kuda se ide, imamo još godinu i po, dve teškog rada i do Ekspa i do ispunjenja ciljeva Srbija 2027", rekao je Mali.