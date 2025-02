To su ukratko teme ove "žestoke" onlajn rasprave, a u nastavku citiramo autore.

Na to je stiga Inavovićev odgovor.

"Haha. Slobodan since... Sam upiši. A ja, od rođenja. Nego, ja istinu govorim na mnogo gledanijem programu, to nije problem. Nedostupni su mi Vučić i Lučić a tebi su dostupni: pitaj ih ne zbog mene, nego zbog naroda", napisao mu je Georgijev.

No, ni Georgijev nije ostao dužan, pa je napisao:

"Zašto? Pa Šolak vredi više nego PL. Meni je sve to normalno, ja sve vreme tvrdim da je za UM sve ovo samo biznis, a ne borba za slobodu. I to je ok, firma ko firma. Ako ti treba prostor da digneš glas, dođi u moju emisiju...".