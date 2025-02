" Ili su sva tri prva zahteva ispunjena. pa o njima nisu ni pričali, ili misle da imaju beskonačno vremena. Ovo sve što su saopštili je opravdano, jer osnovica zarada je 25 odsto niža u odnosu na plate u drugim ustanovama. Neophodno je i da budu pokriveni svi ostali stalni troškovi - struja, voda, službena putovanja... Ovde zapravo Univerzitet zahteva da bude potpuno finansiran od strane države, ali da fakulteti pojedinačno ostvaruju i sopstvene prihode koji će ostati u njihovom vlasništvu. Ali ništa nam dosad ne govori da Vlada nije spremna da sve to ispuni i da je sve to uključeno dodatnim novcem od 12,01 milijardu dinara za visoko obrazovanje. Tako da bi sada trebalo da se uspostavi dijalog, ali moraju da pregovaraju s Ministarstvom finansija, pre svega. Da li će i kada će se odlučiti na dijalog, to je još uvek nepoznanica", kaže Stanković.

"Zakon o Univerzitetu ne raspoznaje takvo telo, plenum studenata, a Prošireni kolegijum ga odmah na početku pominje. S druge strane, ima osnova za pregovore - s obzirom na to da postoji jedna vrsta položaja u odnosu na plaćenost i na početnu poziciju koja je u nekom inferiornom stanju u odnosu na ostale segmente obrazovanja. Država je već iskazala volju, dodatnih 12 miliona izdvojila, tako da postoji određena nada da će biti dijaloga... Ono što meni nedostaje u čitavoj priči je potpuno nevođenje računa o gubitku prvog semestra i velikom riziku od gubitka drugog semestra. Ta pitanja u budućem pregovaračkom procesu ne bih odvajao, zapravo bi hitno trebalo početi pregovore kako se ova godina ne bi izgubila, jer ako se to desi, to ne bi bilo dobro. Iako je ovaj četvrti zahtev označen kao kamen spoticanja, ne bih zapostavljao pitanje prekida blokada i što hitnijeg započinjanja nastavnih procesa. Jer ako ne bude nastavnog procesa, na osnovu čega država može nešto da isplati? To je prosto nemoguće", zaključuje Petričković.