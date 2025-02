- U tekstu se objašnjava zašto je Vojvodina važna za Srbiju i zašto je Vojvodina Srbija. Daje genezu o neprestanim pokušajima rasrbljavanja Vojvodine u poslednjim godinama. Vidi se koliko su to snažni uticaji, zlonamerni, koji žele da Vojvodina ne bude Srbija već ima poseban, svoj vojvođanski identitet kroz jezik, kulturu i administraciju - kaže Bilbija.

On navodi da Srbija pokušava da demantuje sve one koji se čude i kažu "ko pominje da je Vojvodina autonomna", ali da se vidi da su postojali oni koji su imali ambicije da to obistine.