- Malo vremena je potrebno da neke ideje bez ikakvog istorijskog uporišta postanu deo zvanične politike jedne države, a to se onda teško menja. Ako me pitate čemu deklaracija, ukoliko već sve piše u Ustavu, ja ću reći da je namera đavola da nas ubedi da ne postoji, a on tad pobeđuje. To se sada ocrtava i na politiku Vojvodine.