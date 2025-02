- Ako je neki učitelj, škola, profesor odlučio da ne predaje đacima dva meseca, to su ozbiljne posledice. Pozvao bih roditelje da ne nasedaju jeftine priče da će u kratkom roku uspeti da se ispredaje i oceni. Ostaće ozbiljna rupa u znanju đaka. Neki su radi političkih ciljeva neki uradili to što su uradili. Kada se to završi mislim da će im biti neprijatno. Pustite decu u škole da uče, da se druže, to je njihovo pravo i obaveza. Roditelji, vodite računa o svojoj deci, to je njihova budućnost. Nemojte da deca ispaštaju u celoj ovoj priči gde nisu u fokusu zahteva- rekao je Vučević.