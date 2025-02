- Apsolutno da su i protesti imali uticaj na to. Vidimo da i građani smatraju da je korupcija broj jedan problem u Srbiji, što nije bio slučaj u prošlosti. Praktično svaki faktor je ukazivao da je morao da se dogodi neki vid borbe protiv korupcije. Svakako da postoji još razloga iza zavese, ali da se ne bavimo nečim što ne vidimo i ne znamo, trebalo bi se fokusirati, bez obriza na mišljenje o vlasti, ali borba protiv korupcije je nešto pozitivno. Ukoliko korumpirani ljudi dobijaju posledice, smatram da je to pozitivna stvar. Tek kada bude gotov ovaj udarni deo, možemo da ocenimo da li je bila uspešna, kako je izgledala, da li ima potrebe da se nastavlja istim intezitetom, ali sada još uvek ne možemo doneti ocenu, još uvek nemamo dovoljno informacija. Inicijativu bi trebalo pohvaliti jer je korupcija najveći problem, to može da razori društvo i državu, a ona predstavlja nepoverenje u institucije. Lek za to je upravo transparentnost, da se što više građanima govori, kao što se sada radi, da građani vide da se staje na put tome i da vide kako sve to izgleda. Mislim da je pozitivno i pričati što više o tome.

- Naravno da to može da oteža put ka EU i otežava jer su i tamo svesni kolika je korupcija ovde. Nismo jedini korumpirani, ali su ostale to relativno rešile poput Rumunije i bugarske. Kod nas jeste to problematično, i to iz prirodnog smisla, jer se ovde investitori vrlo često reketiraju. Neko dođe da uloži novac i ne može da dobije sve dozvole jer ljudi iz javnih ustanova ne žele da mu daju da zaradi jer žele novac i za sebe. Potom taj čovek ne može da dobije potrebne dozvole, pa svuda mora da se podmaže, odnosno da se da neki novac, i to negativno utiče na investitore, pa ne žele da daju ulažu. To je ogroman problem. Takve zemlje se izbegavaju, osim ako se sa samim vrhom ne dogovaraju za te investicije, što za tržište nije dobro, to donosi neku drugu vrstu problema. Mi smo spominjali sitnu korupciju, koja svuda postoji, iz Evrope govore da se to pusti, da će to samo nestati kako se društvo bude bogatilo.