"Ja sam to ignorisao, jer ne želim incidente, nisam nasilan. Na kraju koncerta morali smo da se mimoiđemo, a on je opsovao predsednika i mene, ne želim da koristim takav rečnik. Okrenuo sam se i on me je udario", ispričao je Vukašin Đoković za Novosadsku televiziju i dodao da je nakon udaraca u glavu pao na zemlju, a da je nepoznati nastavio da ga udara.