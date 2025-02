Skup u Sremskoj Mitrovici mogao bi da se posmatra kao potvrda dominacije vladajuće stranke, ali su određene poruke sa centralne bine poslužile kao svojevrsno ogledalo, te se ovo okupljanje na Sretenje mora sagledati izvan okvira lagodne parole "Najjači smo, ne može nam niko ništa". Upravo na tu vrstu uljuljkanosti vladajućih struktura upozorio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, jedini iz te strukture koji je izabran direktno glasovima građana i to ubedljivom većinom.

U tom delu Vučić pravi razliku . To između ostalog pokazuje odlučna borba protiv korupcije koja je tek počela hapšenjima funkcionera i tajkuna. I u Sremskoj Mitrovici je bio samokritičan, ali i oštar baš prema svojom političkim saborcima, pa im je po ko zna koji put zamerio što su su došli službenim limuzinama i stajali u prvim redovima.

On je kritikovao funkcionere svoje stranke što koriste povlastice i pozvao ih da umesto toga više razgovaraju sa narodom i da slušaju šta im ljudi govore.

" Dosta više s tim. Neće to narod više da trpi. Zato ljudi hoće da se mi menjamo. Neće oni da dođu na vlast oni koji su uništili zemlju. Neće oni ni Đilasa, ni Aleksića, ni Jovanovića, ni ovoga, ni onoga. Nikog od njih oni neće, ali hoće nas drugačije, hoće nas bolje, hoće nas promenjene. Hoće nas da brinemo o ljudima i hoće neke nove ljude ", naglasio je Vučić.

"Nije važno, saslušaj ga. Taj će da te poštuje. Samo ga primi u kancelariju i saslušaj ga. Čuj šta je to što čovek želi da ti kaže. Ali to naterati ljude mnogo je teško. Ali nema nam druge. To ćemo morati da radimo. Moraćemo da se borimo za investicije, moraćemo da idemo i da putujemo u Aziju mnogo više. Moraćemo da radimo mnogo više da bismo investicije doveli, da bismo preokrenuli tok, loš tok svega onoga što su nam nametnuli u prethodnih 110 dana", upozorio je Vučić.