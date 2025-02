"To ne znači da ćemo da vodimo oštru, ili politiku bilo kakvih teških sankcija prema onima koji unutar naše zemlje podržavaju te spoljne napore za rušenje Srbije. Naprotiv, njima ćemo uvek i u svakom trenutku da pružamo ruku želeći da ih čujemo, saslušamo, vidimo i razumemo koji su njihovi zahtevi, potrebe, da izađemo u susret ukoliko je to moguće, ali sa jednakom odlučnošću da kažemo da Srbija nema cenu, da je postojala i danas je jača i biće još snažnija i nikome nećemo dozvoliti da je na bilo koji način ugrozi", rekao je Vučić na svečanosti na kojoj je uručio odlikovanja povodom Dana državnosti - Sretenja.

"O Srbiji i njenoj politici i njenoj budućnosti moraju da odlučuju njeni građani. To je zavet Sretenja, to je Karađorđev zavet, to je zavet Sretenjskog Ustava, to mora da bude zavet svih nas", rekao je Vučić.