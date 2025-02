" Pozivam još jednom studente da razmisle o svojoj budućnosti. Moje poverenje u njih je mnogo veće nego u one koji su ih na ovo naterali. Proglasite pobedu, dobili ste sve zahteve ispunjene, vratite se u klupe. Ovoj zemlji je potrebno znanje, a ne može da bude znanja bez učenja i rada... Do sada ste uspešno izbegavali zamku u koju su hteli da vas uvuku, da budete sa najgorim političarima u ovoj zemlji. Mnoge ste zamke izbegli, neke niste ", poručio je Vučić na skupu u Sremskoj Mitrovici .

"Ovo su poslednji vozovi koji, ako se ne uhvate, odlaze u nepravrat. Mogu studenti i da proglase pobedu, ali to će biti Pirova pobeda, jer će oni, bez obzira na ishod, jedini biti na gubitku. Oni su sebi naneli štetu, jer se postavlja pitanje ne samo održavanja nastave i polaganja ispita, već i onog vrlo bitnog dela a to je pitanje standarda i ekonomike studiranja. I kada kažem gubitnici, mislim i na one koji su u blokadama, a još više na one koji su želeli da studiraju. Studenti su prosto žrtvovani, često da nisu ni svesni toga, jer će oni platiti ceh i njihove porodice. Pričamo o 530.000 studenata na teritoriji Republike Srbije, pa to treba pomnožiti sa brojem članova porodica jer svi oni će imati posledice zbog ovoga. Otuda ovi apeli i predsednika i drugih državnih organa da se vrate studenti i đaci u klupe. Za to postoje vrlo racionalni razlozi", ocenjuje Petričković.