Slušaj vest

Više od 50 lica uhapšeno je u borbi protiv korupcije. Ova borba još jednom pokazuje da niko ne može da bude pošteđen i nedodirljiv.

Gosti "Pulsa Srbije vikendom" koji su analizirali ovu akciju bili su Nebojša Bakarec, član predsedništva SNS, Blažo Marković, predsednik pokreta "Novi ljudi-nova snaga Srbije", Dragoljub Kojčić, politički filozof i Vladan Glišić, advokat.

1/8 Vidi galeriju Fotografije hapšenja Tikića Foto: VJT/MUP, MUP /VMJ

Bakarec je izneo svoj komentar što se tiče načina na koji se vodi borba protiv korupcije, kao i cilj akcije:

- Tačan broj uhapšenih je sada 54, dok je jedan, Vrbaški, u bekstvu. Još 53 lica, na ovih 54, će biti optuženi, a već su podnete krivične prijave i to je u grupi Tikića, oni koji su sa njim sarađivali, ali nisu uhapšeni, već su podnete krivične prijave, sve je dokazano, mislim da će i taj gospodin priznati. Ko prepozna kako se stvari odvijaju u drugim zemljama, koje su ogromne, i kakvi su tamo problemi sa korupcijom, te države znaju da je napredak ekonomije uvek popraćen velikom korupcijom. Tamo gde je ekonomija slaba, nema ni prostora za korupciju. Naravno, ima tu neke zakonomernosti, ali Kina je jedna od najuspešnijih zemalja koja se bori protiv korupcije, a siguran sam da smo i ovde uveli određene modele koji mogu da se primene. Cilj Srbije je da se ne usude više da se bave korupcijom, da ne mogu i ne žele da se bave korupcijom. Naravno da korupcija preti ekonomskom razvoju bilo koje zemlje i ta borba od 2012. godine nikada nije stala, samo ne može uvek istom žestinom, a sada vidimo neviđeni intezitet. Još jedna karakteristika ove borbe je to što nema zaštićenih.

Glišić tvrdi da borba protiv korupcije mora da bude neprestana, iako je ona neizbežna u današnjem društvu:

- Ovo je vrsta reagovanja na pritisak javnosti jer mi ovaj zamah hapšenja imamo posle protesta na ulicama zbog raznih problema koji su vezani za funkcionisanje sistema pod uticajem SNS-a. Ovo jeste iznuđena mera, akcija je zakasnela, recimo gospodin Grčić koji je sada uhapšen je bio na veoma jakim pozicijama. Mislim da problem našeg društva je to što je predsednik previše umešan u sve to, u smislu da on podstiče, poziva, bavi se stvarima koje nisu njegova nadležnost i to je vrsta korupcije i samim tim se otvara prostor za sve druge vrste korupcije. U hiperkapitalizmu, u kakvom mi živimo, obično čovek stavlja lične interese iznad interesa zajednice, pa borba protiv korupcije mora da bude neprestana. Ono što se u Kini dešava jeste da oni u ta dva njihova sistema imaju jedan na ideji komunističke partije i stava država iznad svega, pa zato ima tako jaku i dugotrajnu borbu protiv korupcije. Svakako, korupcija je nešto što prati sistem i ovakve vrednosti koje mi imamo danas.

Glišić i Barac u diskusiji oko borbe protiv korupcije: To nema veze sa protestima! Izvor: Kurir televizija

Bakarec se nije složio sa pojedinim stavovima Glišića, pa mu je odmah odgovorio:

- Prvo da se vratimo na ovaj položaj predsednika, kada on nešto najavi, a predsednik dobija obaveštenja i sarađuje sa svim državnim organima jer je on po položaju izuzetno važan, a pogotovo što ima i ugled. Dakle, on dobija sasvim legalno informacije od policije i tužilaštva, on samo kaže i najavi, ne upućuje ništa, već to radi tužilaštvo i policija. Oni kada su spremni, predsednik dobije tu informaciju, a tako funkcioniše država normalno. On samo prenese ono što mu tužilaštvo kaže, dakle ne počinje on tu borbu, niti je završava, već svi zajedno to rade. Ova sada hapšenja nemaju veze sa protestima jer njihov tempo određuje tužilaštvo, a ne predsednik.

Marković se osvrnuo na delovanje policije:

- Ovih 54 ljudi su mali deo, pa se sa njih kreće na veće igrače koji su sve ovo omogućili. Princip ti meni omogući, ja tebi dam. Korupcija, to su sve pravila, od manjih, ka većim. Veliki je prsten preko predsednika države. Kada se budu glavni igrači pohapsili onda će celokupna slika biti jasnija. Da bi jedna država bila bezbedna, ona je najbitnija, a upravo je ona napadnuta kroz ovu korupciju i svi su se vadili. Što se tiče Vrbaškog on je pobegao 2019. godine, on je nepristupačan našoj vlasti, on je u Majamiju, sve se zna.

Kojčić je spomenuo piramidu korupcije i da je unutar nje sve usko povezano:

- Piramida korupcije je kao piramida kriminala, sve je unutra povezano. Postoje oblici korupcije zahvaljujući onima koji su bili dobri pravni savetnici, pa su to pokrili. Između 2000. i 2012. godine bilo je tog pravnog prikrivanja najtežeg oblika korupcije. Uključujući i privatizacije, samo što je bilo stručno pokriveno. Iz američkog ambijenta dolazi ono nemoj samo da me pitaš za prvi milion, sve posle toga je legalizovano. Upravo on može biti stečen kriminalnim akcijama, poput pljačke, ali može biti i korupcijom, pa čak je i većina tako. Ovde je patriotski interes da se sruši korupcija.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

HAPŠENJE ZBOG KORUPCIJE: