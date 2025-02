Najviše pažnje jeste privuklo hapšenje u vezi sa jednim od najvećih državnih preduzeća — EPS -om. Za 15 osoba se sumnja da su to preduzeće oštetili za milion evra i da su sporne nabavke iz perioda od 2018. do 2021. godine.

Na pitanje zašto tek sada dolazi do hapšenja, Stefanović je rekao da je ovo drugi predmet koji je Tužilaštvo realizovalo u vezi sa ovim preduzećem.

- Praktikovati korupciju u realnom vremenu, to je nemoguća misija, to svi znaju koji se bave suzbijanjem korupcije. Jednostavno imate, na primer, primenu posebnih dokaznih radnji. Ja ću sad uopšte da vam pričam, pošto ne mogu da pričam direktno o predmetu- Imate primenu, na primer, posebne dokazne radnje, tajni nadzori snimanja, koja traje određeni vremenski period. Nakon toga se vrši analiza. Pribavlja se potrebna dokumentacija, to su stotine registratora, angažuje se finansijski forenzičar, angažuju se veštaci - objasnio je Stefanović.