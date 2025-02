- Naivno je pomisliti da oni žele rušenje Vučića, da bi posle njega došao Dučić i tako dalje. Srbija je ojačala ekonomski, moramo da je razorimo. Razorili su zemlju sa svim blokadama i čudima, samo ne znam kako ljudi to ne vide. Još godinu i po mi je mandat, moja je volja. A sve je usmereno protiv mene, da se ne foliramo da to ima veze sa ne znam čim. Suština je ekonomsko razaranje i slabljenje Srbije, zatim dalje rastakanje teritorijalno Srbije. Pravite najpre federalizaciju, kasnije konfederalizaciju Srbije i kasnije ode Vojvodina. To im je plan, nikakve sumnje nemojte da imate u to - pojasio je Vučić.