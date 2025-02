"Što se same Deklaracije o Vojvodini tiče, važno je da ljudi znaju da ona nije nastala iz hira i ona nije nikakav politički spin kao što su pokušavali da govore", rekao je Vučić u emisiji Hit tvit na TV Pink.

On je podsetio na 1997. godinu, kada su se, kako je rekao, odvajali Milo Đukanović i Momir Bulatović, dodajući da tada nije bila tema raspad DPS-a ili podela u DPS-u, već je bilo kuda će da ide Crna Gora.

Tada su se, prema njegovim rečima, utrkivali u svom srpstvu, u svom pro-srpskom stavu, ko će bliži Srbiji da ostane, i činilo se da to nije bila ključna podela, već da su lični razlozi i neke druge stvari bile dominantne u svemu tomu.

"I svi smo pogrešili koji smo tako mislili. Naravno da je to bilo spolja organizovano i naravno da je bilo organizovano sa ciljem da 99. godine u Murinu i Milo Đukanović dobije priliku da se izbori da Crna Gora ne bude napadnuta, ili najvećim delom ne, a da glavna žrtva bude samo Srbija, iako smo živeli u tada zajedničkoj državi", rekao je Vučić. Kako je rekao, samo naivni ljudi mogu da poveruju da ovo ima veze sa tim da se podigla mladost, pa sad se desilo ne znam šta sve.



"Svega tu ima, ali oni koji diriguju, oni koji su napravili plan za Autokomandu, to je radio Popović iz Građanskih inicijativa... Oni su te pare dobijali od USAID, ali i od svih, od Šveđana, Norvežana, Holanđana. Sad su im Amerikanci malo zavrnuli slavinu, pa ćemo da vidimo. Ali oni su već doneli odluku da svi traže pare i žale se Evropskoj komisiji ovde i traže pare sad od EED-a, to je European Endowment for Democracy", rekao je Vučić.