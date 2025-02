- Nekoliko pitanja koja su postavljena. Kažu da nisam otišao dalje od mikroorganizma, na šta su se nasmejali nastavnici. Kažu da sam narkoman a nikada nisam konzumirao ništa, i nikada nisam video drogu. Moj otac je Anđelko, nadimak mu je Bata, ime je dobio od oca. On je posmrče. Rečeno je da Anđelko nije trebalo da se razmnožava. A onda je rekao to i za moju decu. Ovde je reč o nečemu gorem od nepristojnosti. U tom udžbeniku kako sam pobedio obojenu revoluciju pitaće tri svtari koje sam prepoznao da rade. Jedna je negiranje rezultata. Svi u Srbiji imaju realno najveće penzije, plate, najbolje žive u istoriji. Nije doboljno, ali zato moramo da radimo više. Tačka dva je kriminalizacija moja i moje porodice. Morate da govorite taj Oskar, taj ubica. I treća stvar je dehumanizacija. On ustvari nije čovek, njegova deca nisu deca, njegovi roditelji nisu roditelje. To su tri uslova kada rušite nekoga ko je stub legitimnog sistema - rekao je i dodao: