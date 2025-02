- Tačka jedan uvek mora da postoji, a to je negiranje rezultata. Tačka dva je kriminalizacija. Jedan neprijatelj svim kriminalcima sa Skaja je baš taj predsednik Srbije. Tačka 3 je dehumanizacija. On nije čovek, njegova deca nisu deca, njegovi roditelji nisu roditelji, onda je sve ovo dozvoljeno, moralno i normalno i to su tri uslova kada rušite nekoga ko je stub legitimnog sistema, to morate da uradite prvo da biste mogli da krenete u druge akcije i reakcije - rekao je Vučić i nastavio: