- Molim se Bogu svakoga dana da mi ne padne na pamet da se prema njima odnosim kao oni prema meni. Da mi nikada ne padne na pamet da se svetim za sve gadosti, zato što su mi satrli porodicu koja je samo fizički živa, to su ljudi koji samo dišu. Pričao sam sa patrijarhom, on mi je rekao "bio si u pravu, drugi čovek", ali to su oni uspeli da postignu - rekao je on u emisiji Hit tvit.