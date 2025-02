"Biće to uskoro, od utorka će skoro sve škole u Srbiji da rade, osnovne polako, biće to sve", rekao je Vučić u emisiji Hit tvit na Pinku govoreći o protestima u školama .

"Oni su tobože, zabrinuti i pružaju podršku nastavnicima. Pružaju podršku nekome ko nije zaradio svoju platu, a traži je. Ovo je mnogo važnija bitka. Ma majke ti. Ta bitka se rešava na izborima, a to nije tvoj posao. Tvoj posao je da ta deca nešto znaju. A to što ćeš da im daš sve petice, ta deca i dalje ništa ne znaju jer ništa nisu naučila. A to što te zbog toga vole što si dala sve petice ili dao sve petice, ta deca ništa nisu naučila. Osim što su se lepo proveli, išli po kafićima, šetali po ulicama naših gradova i šta s tim? Ništa", rekao je Vučić.

"Kako će fakulteti to da plaćaju, jer su i sad roditelji počeli da tuže škole, pa ćemo da vidimo ko će to da plaća. E, država ne. E to sad vi nastavnici i vi škole, vi to platite roditeljima. Kad budete izgubili. A izgubiće svi. Jer ništa nije bilo zakonito u obustavi rada. I oni znaju da to rade protivzakonito. Sve je kriminalni akt. Mi smo sad gledali kako da to konvalidiramo, kako da im nekako pomognemo svemu, šta da učinimo. Ne postoji varijanta. Postoji zakonski štrajk od 30 minuta. Nema obustave rada. Nije predviđeno. Ne postoji zakon", rekao je Vučić.