- To je motor srpske privrede, a sada ih primoravaju da se odreknu saradnje sa ruskim investitorima. Dogovorili smo se da nastavimo zajednički rad kako ne bi bilo štete našim zajedničkim interesima - rekao je on.

- Razmatrali smo situaciju u regionu, i mi podržavamo kurs Srbije da izgradi konstruktivne odnose sa svim državama u regionu. Uključujući i BiH, gde je neophnodno da međunarodna zajednica poštuje Dejtonski sporazum. Istovremeno, nama su danas potvrdili da lično predsednik Vučić neće dozvoliti destabilizaciju situacije u zemlji. On je izneo kontkretne činjenice grubog mešanja drugih država u unutrašnja pitanja Srbije. Mi to poštujemo, i smatramo da ne sme biti nikakvih mešanja - naglasio je šef ruske diplomatije.

- Avio linije koje funkcionišu iz Srbije do Moskve i drugih ruskih gradova su odlična prilika za razmenu, i ja pozivam što veći broj Rusa da posete Srbiju. Želimo da vidimo što više ruskih turista da dolaze kod nas - rekao je on.

- Zato se mi zahvaljujemo ruskim prijateljima na podršci, posebno kada je reč o KiM i teritorijalnom integritetu naše zemlje. Upravo je na današnji dan pre 17 godina pogaženo pravo naše zemlje, kada je tzv. Kosovo proglasilo nezavisnost. To je urađeno suprotno međunarodnom pravu i Rezoluciji 1244! Čak ni na KiM nije bilo bilo kakvog referenduma ili izjašnjavanja, a u prethodnom periodu smo videli da je na KiM došlo do erozije ljudskih prava - kazao je šef srpske diplomatije.

- Tako je bilo posle Majdana 2014. godine, kada je Viktorija Nuland razmatrala sastav nove vlade posle državnog udara. Kompromis je bio postignut, a već sledećeg jutra opozicija je izvršila krvavi državni udar uprkos kompromisu. Drug kompromis je bio Minski sporazum, i to je bilo pregaženo od strane ukrajinske hunte i onih koji su garantovali dogovor. Berlin i Pariz su to otvoreno priznali, a SAD su to mirno gledale i isporučivale oružje. I naravno bili smo blizu kompromisa u Istanbulu, to je i Putin više puta govorio - kazao je Lavrov.