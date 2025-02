"Uobičajeno za Đilasa – svaka njegova reč je laž, obmana, manipulacija. A ko laže, to sva deca znaju, taj i krade. Otuda 619 miliona evra u 10 godina vlasti + najnoviji milioni na grbači studenata u blokadi, koji su pogurali cenu Šolakovih medija! Histerični Đilas govori o "histeriji" Aleksandra Vučića . Ko je gledao sinoć Hit tvit mogao je da vidi da Vučić nikada nije bio mirniji. Bukvalno je čitavu emisiju pozivao na strpljenje i molio ljude za još malo strpljenja i trpeljivosti. To je, u stvari, ono što Đilasa čini još više histeričnim u odnosu na njegovu uobičajenu agresiju i neurotičnost", napisala je Brnabić na svom "X" nalogu.

"Ako išta, Aleksandar Vučić je tokom poslednjih 10 godina patentirao gandijevsku trpeljivost prema svim vidovima protesta – od blokada međunarodnih putnih pravaca, do blokada fakulteta. Za razliku od vremena Đilasove vlasti kada je policijska brutalnost bila takva da su ljudi koji učestvuju na protestima rizikovali sopstveni život da bi iskazali neslaganje sa vlašću. Ranko Panić je ubijen na mitingu 29. jula 2008. To je bila demokratija! Izađeš na ulicu da protestuješ, da se prošetaš do RTS-a, a policija te isprebija toliko da umreš od posledica policijskog batinanja. I, naravno – niko ne bude ni kriv ni odgovoran", navela je Brnabić, pa dodala: