Da je Srbija iz svega izašla uzdignutog čela, smatraju analitičari, pokazuje i to što je na ovom skupu usvojena i dekleracija o Vojvodini.

- Deklaracija je preventivna mera, separatističke priče i dalje nisu toliko jake kao što su bile početkom 2000. godina, uglavnom su suzbijene, ali to ne znači da se neće povampiriti u nekom trenutku. Separatisti za sada nemaju nikakav uticaj na javnoj scena, ali važno je isticati jedinstvo ne samo sa Srbijom, već i Republikom Srpskom - kaže Marković.

Kada je reč o separatističkim idejama, Bratina kaže da je deklaracija o Vojvodini politički pokušaj da se dođe do narodnog jedinstva:

- Za nas je to važno jer se mi ne nalazimo baš u političkoj situaciji, bila bi potpuno drugačija da nema spoljnih uticaja, ali mi imamo napad na državu. Nema ozbiljnih separatističkih pokušaja.

- Mi u Srbiji nemamo političku opoziciju nego nepolitičku opoziciju. Mi se borimo za državu a opozicija protiv same države. To ne treba da pripada ni jednom političkom životu i to ne bi prihvatila ni jedna zemlja - tvrdi Bratina.