"Nemiri u Srbiji su poslednji trzaji globalističke mreže koja decenijama organizuje ovakve proteste širom sveta. Donald Tramp i Ilon Mask je trenutno rasturaju, oni rasturaju Cijinu partnersku organizaciju USAID! Ova organizacija je finansirala protestni pokret za destabilizovanje vlada i orkestrirane promene režima. Nedavno smo to videli u Gruziji i Ukrajini, a sada to gledamo u Slovačkoj i Srbiji ", rekao je Bistron.

On je zatim dodao da Srbi imaju malo pravog razloga za nezadovoljstvo.

"Ta zemlja je u daleko boljem ekonomskom i političkom položaju od ostalih balkanskih zemalja. Srbija je jasno opredeljena za članstvo u Evropi, ali se ne zatvara za Rusiju i Kinu, i upravo zbog toga privlači strane investicije o kojima ostali mogu samo da sanjaju. A to je upravo ono što nervira globaliste, jer oni ne žele nezavisnu naciju, već poslušne vazale. Ali Srbija je ponosna, suverena država", poručio je nemački poslanik, pa nastavio:

" Srbima neće biti diktirano kako da upravljaju svojom zemljom i s kim će održavati prijateljske veze. Dakle, nema mešanja, nema destabilizacije, nema prinudne promene režima! Oni koji su nezadovoljni vladom, neka to iskažu putem demokratskih izbora, a ne putem procesa orkestriranih u inostranstvu ", zaključio je on na kraju svog obraćanja.

Komentarišući ove izjave, specijalista za bezbednost i kontraterorizam, prof. dr Svetislav Lutovac, kaže za Kurir da one daju nadu da će novi globalni talas doneti Srbiji zaštitu od udara o kojima govori Bistron.

"Srbija je u kontinuitetu na udaru, i to decenijama, ne ulazeći u dublji istorijski kontekst. Svi mehanizmi hibridnog rata decenijama su primenjivani nad Srbijom, i to do onih najsloženijih i najbrutalnijih, koji su proizveli bombardovanje Srbije i rasparčavanje vitalnih teritorija pokušavajući da je potpuno pokore i podrede globalističkim interesima. Bezbednosni sektor Srbije morao je i mora biti profesionalno unapređen boljim kadrovima i spreman da, prvenstveno u preventivnom smislu, prepozna, otkrije, dokaže i publikuje domaćoj i međunarodnoj javnosti sve zlonamerne, podrivačke i devijantne pojave kojima strani faktor vrši uticaj upravo na podrivanje ustavom utvrđenog poretka. Ovakva izjava u formi priznanja koju je nemački poslanik izneo u parlamentu EU daje nam nadu da će novi talas globalnih procesa pod novom administracijom SAD krenuti u boljem i progresivnijem smeru, gde će država Srbija naći svoj bolji put i zaštitu od takvih udara i uticaja", ocenjuje Lutovac.