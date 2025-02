- Zelenski ide u Arabija, a mi da usidrimo srpske i mađarske brodove u jednu mirnu luku. Nadam se da će biti dovoljno mudrosti u regionu, posebno kada je u pitanju BiH, da ne donose presude koje mogu da ugroze odnose u svetu. Sutra ću u Beogradu imati sastanke vezano za NIS , zahvalan sam Sergeju Lavrovu što je danas zvanično objavio da će ruska država učestvovati na Ekspo-u, beskrajno im hvala na tome! Hvala mu i na kritikovanju obojene revolucije, oni to najbolje znaju kako izgleda, a ja sam sada to naučio. Večeras posle 3 sata razgovora pitaću Orbana koji je najbolji izdavač knjiga u Mađarskoj, pa da vidimo u koliko zemalja širom sveta mogu da izdam knjigu, ali mislim da će se u mnogim zemljama sveta čitati kao udžbenik kako umiri i pobediti obojene revolucije izazvane spolja i da će to poslužiti kao putokaz mnogim slobodarskim zemljama.

- Od Kine, Nemačke, Ruske Federacije; SAD, Švajcarske je stigla potvrda — sve najmoćnije zemlje sveta, od naših prijatelja iz Emirata do država iz regiona i Ekspo će biti održan, kao što smo izgradili i puteve i Prokop i Beograd na vodi, uprkos svim njihovim naporima da se sve to spreči - dodao je.

- Dobio sam informacije iz policije. On je neki fini, bogat čovek, teško živi u Vučićevoj diktaturi, video sam slike, on je pravosnažno presuđen narkodiler, a putuje svuda po svetu. To je ta gospoda što teško žive u ovoj državi. A najbolje i najlakše živi kad prodaje drogu, a kad je koristi onda dobije hrabrost da ubija moju decu. Ja znam da bi oni voleli da bezbelno dođu na vlast, a da dođu na vlast, mogu samo preko pobede na izborima. I siledžija Bjelogrlić i nesposobna Ivanka Popović, oni mogu na vlast ali kad pobede na izborima. Ili da mene ne bude, jer ja dok sa živ najgorem ološu da predam vlast u ruke, ne pada mi napamet. I rekao sam to stotinu puta i nikada se moj stav nije promenio. Ja sam, kao što je i predsednik Mađarske rekao, ja sam postojan, dostojan i odgovoran čovek. Pobedite na izborima — formirajte vladu i tačka. Vi svoj posao, mi svoj, pa da vidimo šta će reći narod - završio je.