„Veoma cenim rad Marka Đurića, koji je uspešan ministar spoljnih poslova, i koji je bio sjajan ambasador u Vašingtonu, a koji odlično poznaje SAD i Rusku Federaciju. Stavovi srpskih vlasti od predsednika do ministara u vezi sa Ukrajinom su oduvek bili veoma jasni. Nema sumnje da Srbija ima bliske odnose sa Moskvom, a poseta Đurića je još jedan dokaz. Ali istovremeno ima dobre, otvorene i praktične odnose i sa Kijevom. Srbija poštuje suverenitet Ukrajine, kao što to čini i Kijev kada je reč o Srbiji. Srbija ne osporava pravo Ukrajini da se brani. U celom tom kontekstu Srbija ima praktičnu ulogu. Zato bi Srbija mogla biti domaćin razgovora o Ukrajini, u nekoj drugoj fazi, kao što je sada to Rijad“, objasnio je on.