Predsednik DS Zoran Milivojević, koji se takođe zalaže za prelaznu vladu, otvoreno poručuje da ne želi na izbore. On je to ponovio i u ponedeljak, tokom gostovanja na televiziji N1, kada ga je voditeljka pitala šta će da radi ukoliko predsednik Vučić raspiše izbore.

"Neće biti. Ne postoje nikakvi uslovi niti postoji mogućnost da se razgovara o bilo kakvim izborima. Aleksandar Vučić je rob istraživanja javnog mnjenja, mi smo za njega samo hodajući procenti i pošto ti procenti kažu da čak ni uz krađu izbora ne može da pobedi, on će sad u parlament ići na izbor vlade jer je to politička kukavica kakvu Srbija i svet videli nisu", kazao je on.