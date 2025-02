"Opozicija ima međusobnih nesuglasica, a i svesni su da bi vlada, koju bi recimo napravili s nesrpskim manjinama, bila nestabilna i privremena, a plus bi onda imali jaku opoziciju s Kurtijem na čelu. Opet, postoji opcija da se napravi koaliciona većina sa Srpskom listom, koja je osvojila 10 od 10 mandata. Pa ipak, Srpska lista je toliko stigmatizovana u albanskoj javnosti da bi to bilo političko samoubistvo i svako bi pre izabrao da ide na izbore! Čak i ako opozicija formira koalicionu većinu za vladu, sledeće godine u aprilu takozvana država Kosovo mora izabrati novog predsednika, a šef države se ne bira direktnim glasanjem na izborima, već ga bira parlament, i to dvotrećinskom većinom. U prevodu, Aljbin Kurti bi svojim mandatima blokirao izbor predsednika, i to je ključni problem", kaže Gogić.