Nemački diplomata u Prištini Jorn Rode po ko zna koji put je izašao iz diplomatskih okvira i makar proklamovane političke neutralnosti i stavio se u funkciju portparola i to baš Aljbina Kurtija, čije floskule i dezinformacije ponavlja, prenebregavajući očigledne činjenice , poručio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković komentarišući izjavu Rodea da se Srbija umešala u kosovske izbore promovisanjem Srpske liste.

Upitao je kako to da se gospodin Rode nije oglasio i digao reč protiv manipulacija CIK-a i činjenice da samo srpski glasovi nisu prebrojani već skoro deset dana?

"Kako nije video sinoćno divljanje i provokacije albanskim zastavama u centru Kosovske Mitrovice? Kao što to gospodin Rode nije video, tako nije hteo da vidi ni direktnu podršku Aljbina Kurtija takozvanim studentskim protestima u Beogradu koju je nedvosmisleno izrekao u Zagrebu 13. decembra 2024. godine, napadajući uz to zvanični Beograd, kao što to danas Rode čini. Tu podršku o kojoj su brujali svi prištinski mediji nemački predstavnik je zaboravio da pomene", istakao je Petković i dodao: