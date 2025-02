Već iz ovakvog naslova jasna je intencija Danasa, a u tekstu je sve, od neznanja preko zluradosti pa sve do manipulativnosti. Problematizovanje vesti da je predsedniku Srbije ukazana čast u Mađarskoj uručivanjem Velikog krsta Ordena za zasluge sa ogrlicom i zlatnom zvezdom u najmanju ruku je glupo, a tumačiti ga na način kako je to učinio Danas ovim tekstom je površno, pa čak i skandalozno. Da li bi redakcija Danasa odustala od ovako tendencioznog teksta da je znala da ne postoji država u svetu u kojoj premijer ceremonijalno uručuje državne ordene, čak i ako u hijerarhiji ima protokolarna ovlašćenja? Verovatno ne bi, kao što i nije. Tekst je osvanuo i pokazao da su Danas i njegova redakcija ili neinformisane neznalice, ili su namerno slagali i tako opet ispunili svoje propagandističke zadatke. Ako govorimo o mediju, zaista se ne zna šta je gore od ova dva uzroka .

"Tako da ta priča oko umanjivanja značaja odnosa i izbegavanja Orbana da predsedniku Vučiću uruči orden je krajnje neosnovana i neodgovorna. Samo zlonamerni ljudi mogu da smišljaju razne ideje i opravdanja kako da umanje značaj predsednika Vučića, a to nije moguće jer on predstavlja jednu od najvećih evropskih figura u politici. Kada tako nešto objavljuje jedan medij, to onda najviše govori o tom mediju i želji da deluje politički protiv rukovodstva Srbije. To govori i o lošim namerama ne samo prema predsedniku, nego prema Srbiji".