- Pričao sam o ovom problemu kada je tek doneta izvršna naredba koja se ticala sankcija NIS-a. Rekao sam da je najveći interes države da se dogovori i da je izlaz nacionalizacija NIS-a. U međuvremenu su se desile neke stvari, mislim da se nije radilo na nacionalizaciji jer je to ozbiljan zakon, a da bismo imali privredu, moramo da imamo NIS, niko ne može to da preuzme. To je teška odluka koja se mora doneti uz saglasnost Rusije i Amerike. Iz ugla sveta se jako puno promenilo, promene se dešavaju u Americi svakodnevno, ona je bila ta koja je diktirala razvojom demokratije put svetskih politika. Mislim da će i sada diktirati mnoge pravce, a na nama je da razumemo šta se dešava. Mi ćemo mesto naše naći sa ozbiljnim pristupom, kao i za korupciju, a da napomenem da je u Americi tolerancija na korupciju nula.